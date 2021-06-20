Всего на реках и озерах погибли 9 человек.

Три ребёнка и шесть взрослых погибли на водоемах Владимирской области с начала года. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.Последний трагичный случай произошёл в пятницу 18 июня. В озере Семязино 13-летний мальчик. К слову, в пресс-службе СУ СК редакции «33Live.Ru» сообщили, что официальной информации для СМИ пока нет.Что касается общегодовой статистики, то из-за жары участились случаи гибели людей на воде. С начала года на водоёмах области утонули уже 9 человек«Родителям и опекунам необходимо следить за детьми. Запрещается оставлять их без присмотра, в том числе у воды», - напоминают в пресс-службе МЧС.Несколько советов родителям несовершеннолетних детей:- научите ребенка плавать;- не оставляйте его одного в воде.Объясните:- на воде нельзя в шутку топить своих приятелей, неожиданно набрасываться на них, дергать их за руки и за ноги, сталкивать в воду;- при приближении катеров, моторных лодок, барж и иных судов следует проявлять особую осторожность;- к беде ведут споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой;- не используйте при купании доски, надувные автомобильные камеры и другие непредназначенные предметы;- попав в сильное течение, не плывите против него, а используйте, чтобы приплыть к берегу;- ныряние в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии, из-за резкого перепада температуры, могут привести к спазмам сосудов. Не доводите организм до переохлаждения;- не стоит идти купаться раньше, чем через 1,5 — 2 часа после еды.