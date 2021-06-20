Пожар в доме в деревне Степаниха Александровского района случился в районе двух ночи 20 июня. Сотрудников МЧС вызвали на тушение поздно, и на момент приезда наблюдалось открытое горение дома.

Пожар в доме в деревне Степаниха Александровского района случился в районе двух ночи 20 июня. Сотрудников МЧС вызвали на тушение поздно, и на момент приезда наблюдалось открытое горение дома. Пожарные ликвидировали огонь на площади 72 квадратных метра. В доме было найдено тело 52-летнего мужчины. Его личность установлена, сообщают в МЧС. К ликвидации пожара привлекались 2