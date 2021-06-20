За минувшие сутки более 60-ти жителей региона заболели опасной инфекцией.

По данным на 20 июня, в Костромской области коронавирус выявили ещё у 64 человек. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.В областном центре медики зарегистрировали 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции. В Костромском районе Covid-19 выявили у 7 человек. Столько же заболевших в Парфеньевском районе. По 6 новых случаев заболевания в Шарьинском и Нерехтском районах. 4 - в Буе. По 3 - в Галиче и Пыщуге. 2 человека заболели в Антроповском районе. По одному – в Островском, Макарьеве, Волгореченске, Кадые и Судиславском районе. Всего с начала пандемии в Костромской области коронавирус выявили у 22337 человек.К несчастью, за минувшие сутки список жертв пандемии пополнился. Смертельным исходом болезнь закончилась для 75-летней женщины. Сейчас с тяжёлой и среднетяжёлой степенью заболевания в стационарах региона находятся 255 человек. Ещё 1699 пациентов лечатся амбулаторно.Также стоит отметить, что за всё время прививочной кампании Костромская область приобрела 86764 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. На данный момент привиты 79464 жителя области.