Вечером 19 июня в Муроме на улице Куликова загорелся блок сараев. Пожарных на место вызвали поздно, из-за чего огонь распространился на площади 300 квадратных метров и мог перейти на соседние

Вечером 19 июня в Муроме на улице Куликова загорелся блок сараев. Пожарных на место вызвали поздно, из-за чего огонь распространился на площади 300 квадратных метров и мог перейти на соседние строения. В пресс-службе МЧС сообщают, что этого не допустили. Но сараи сгорели полностью. На пожаре погиб мужчина. Его личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 4