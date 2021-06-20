Две трагедии произошли вчера вечером

Две трагедии произошли вчера вечером, сообщает Муром 24. В деревне Вареж в реке Ушна утонул 7-летний мальчик. По словам местных жителей, ребенок приехал к бабушке с дедушкой, вместе со старшими братьями пошёл купаться на речку.Второй случай утопления - на озере Песчаное, которое находится рядом с мостом через Оку. Утонул 17-летний юноша, его тело извлекли из воды спасатели. Предположительно, причиной смерти могли быть проблемы со здоровьем.С начала года на водоёмах области погибли 9 человек, в том числе 3 ребёнка.ФОТО: