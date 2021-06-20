На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 июня 2021 года лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 июня 2021 года лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.18 случаев в областном центре, 10 случаев в Муромском районе, 9 - в Гусь-Хрустальном. 8 заболевших в Петушинском, 6 в Ковровском, по 4 случая заболевания в Камешковском и Александровском районах. 3 заболевших в Юрьево-Польском, Суздальском, Вязниковском, Собинском, Гороховецком и Киржачском районах. По 2 случая в Меленковском, Кольчугинском и Селивановском районах. По одному заболевшему в Судогодском районе и городе Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 593 случая заболевания.