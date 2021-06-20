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<a href="https://33live.ru/novosti/20-06-2021-v-rossii-snova-vyyavili-bolee-17-tysyach-novyx-sluchaev-koronavirusa.html" target="_blank">В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса</a> - В России третий день подряд держится высокий суточный прирост заболевших ковидом. Эксперты поговаривают о новом штамме вируса.