Он погиб на Северном Кавказе.
В Собинском районе в честь прапорщика милиции Алексея Хлопкова, погибшего при исполнении служебного долга, открыли мемориальную доску.
«В 2001 году Алексей Николаевич Хлопков находился в командировке на территории Северо-Кавказского региона. После выполнения боевого дежурства его патрульный автомобиль наехал на взрывное устройство, установленное на обочине дороги», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Полицейский был посмертно награждён орденом «Мужества».
Памятную доску установили на здании школы, в которой учился Алексей Хлопков.
Ежегодно сотрудники полиции Собинского района проводят чемпионат по волейболу, посвящённый памяти коллеги.