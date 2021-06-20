Он погиб на Северном Кавказе.

В Собинском районе в честь прапорщика милиции Алексея Хлопкова, погибшего при исполнении служебного долга, открыли мемориальную доску.«В 2001 году Алексей Николаевич Хлопков находился в командировке на территории Северо-Кавказского региона. После выполнения боевого дежурства его патрульный автомобиль наехал на взрывное устройство, установленное на обочине дороги», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейский был посмертно награждён орденом «Мужества».Памятную доску установили на здании школы, в которой учился Алексей Хлопков.Ежегодно сотрудники полиции Собинского района проводят чемпионат по волейболу, посвящённый памяти коллеги.