В этом году задать вопрос главе государства можно с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

В этом году задать вопрос главе государства можно с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.Вопросы принимаются через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», а через сайт программы (), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – и .Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.