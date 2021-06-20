Веселый Рождер на Клязьме. Владимирские байдарочники устроили масштабный сплав по реке. Поход назвали пиратским. Грабить ребята, конечно, никого не собирались. Поход стилизованный. Да к тому же, подготовка серьезная. Грести весь день - дело не из легких.

Веселый Рождер на Клязьме. Владимирские байдарочники устроили масштабный сплав по реке. Поход назвали "пиратским". Грабить ребята, конечно, никого не собирались. Поход стилизованный. Да к тому же, подготовка серьезная. Грести весь день - дело не из легких.- Нужно быть сильным, на самом деле. Я после последнего пиратского записался в спортзал, например.- И он мне сказал, надо нарастить мышечный корсет, все дела. И вот в этом году я ходил в поход, греб вместе со всеми. И я так рад, что у меня ничего не болело, не отставал.Отдыхом сплав на байдарках не назовешь. Это спорт.Наши реки для байдарок хорошо приспособлены, рассказывают участники похода. Плавстредства идут по воде гладко и быстро. А на пути немало приключений. Можно увидеть живность, переплывать из одной реки в другую. И даже путешествовать по разным городам. Речные волки останавливаются в палатках на ночлег, готовят обед на костре. Любуются местными красотами. Девушек в "пиратский поход" не берут - шутят, это давнее пиратское поверье. У клязьминских пиратов даже есть устав. Где главный принцип - не потерять товарища. Артем Крутихин "на плаву" уже больше 20 лет. В походы его начали водить родители и дедушка. И теперь он сам организует подобные путешествия. Артем Крутихин: “Вот мы весной ходим в пиратский, осенью у нас есть такой тур. Он называется Осень в режиме Бордо. Это как летом мы ходим, только там все уже не зеленое..А осенью ты идешь, все дубы, дубравы переливаются оранжевым , бордовым, солнышко вот так светит».