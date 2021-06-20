Летом Владимир превращается в фестиваль уличных культур.

Летом Владимир превращается в фестиваль уличных культур. В городе можно увидеть не только необычные музыкальные инструменты, но и зажигательные танцы. Это латиноамериканские сальса и бачата. Одна из организаторов таких уличных вечеринок - Валерия Лебедева. Однажды в Доминикане ее настолько впечатлили парные танцы, что она решила приобщить к ним владимирцев.Валерия Лебедева, профессиональный танцор: «Я была вдохновлена этими людьми, потому что это была импровизация. Это взрослые люди, которые просто приходят и знакомятся, общаются, танцуют. Без каких-либо стереотипов, что мужчины не танцуют, девушка не приглашает. Девушка приглашает и мужчина танцует! Хочется верить, что любовь, колорит кубинский, доминиканский, африканский, разный хочется передавать людям, чтобы у них в сердечке была любовь к латиноамериканским танцам”.Сальса зародилась в странах Карибского бассейна, Центральной и Латинской Америки. Сальса, с испанского "salsa" переводится как "острый соус". Это танец с "перчинкой". Сочетание европейской и африканской музыки, что делает его одновременно чувственным и зажигательным. Кстати, в России сальса прижилась только в 21 веке. А во Владимире и вовсе существует около пяти лет. Для сальсы нет специальной униформы или четких правил - танец свободен в самовыражении. Его можно танцевать в парах и соло - и в соло танцоры обычно показывают свое мастерство и пластику. По словам танцоров, главное - не заучивать готовые танцевальные связки. Это импровизация, внутренний порыв.- Понятные красивые движения парные. Уступки друг другу. Это очень красиво со стороны смотреть. В сальсу не влюбиться невозможно. Эти взаимоуступки и поддержка меня прямо восхищают.- Все привыкли к поп-музыке, отвязной, здесь все более гармонично. Но при этом с определенным огнем, что очень сильно заряжает.