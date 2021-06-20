Школьник из Владимира примет участие в тематической смене «Предприниматели будущего» 2021 года в МДЦ «Артек».

Школьник из Владимира примет участие в тематической смене «Предприниматели будущего» 2021 года в МДЦ «Артек». Учащийся 10 «А» класса СОШ №36 Курильский Петр стал победителем всероссийского конкурса «Предприниматели будущего».Петр успешно прошел он-лайн диагностику «Какой ты предприниматель?» и выполнил задание - создал свой проект. Сейчас Петр готовится к поездке. На тематической смене юных предпринимателей научат маркетингу и менеджменту. Старшеклассники изучат инструменты продвижения бизнеса, научатся создавать команду и вести переговоры, применять на практике методики и технологии визуальных и вербальных коммуникаций.