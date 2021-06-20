Международный день серфинга. Во Владимире, как оказалось, тоже есть волны. Их можно найти в Загородном.

Международный день серфинга. Во Владимире, как оказалось, тоже есть волны. Их можно найти в Загородном.Юлия Шувалова, корреспондент:- Серфингом во Владимире, конечно, не позанимаешься. Нужны большие волны, но зато для занятий вейкбордингом в загородном парке созданы все условия. Вместе со мной сегодня - Ярослав Чесноков, директор водного ЯркоПарка. Ярослав, что нужно усвоить на берегу, прежде чем идти в воду?Ярослав Чесноков, директор водного ЯРКОпарка:- Познакомиться с техникой безопасности на воде. Разминка обязательно должна быть от 10 до 5 минут. Нужно хорошо размять плечи, шею, потому что на руки очень большая нагрузка. И если не размять можно получить какую-то травму даже. Это все-таки экстремальный вид спорта и к нему нужно быть готовым. Мы с тобой стартуем. Это положение старта. Ты так будешь в воде. Мы поедем вперед назад. После чего я тебе дам больше скорости и тебе нужно будет убрать заднюю ногу под себя, а правую достать из воды. Не выпрямлением ноги, а поворотом таза.- Чего боятся новички в вейкбординге?- Боятся швабр, особенно, если они её увидели. Это когда доска остается в воде, а тело летит дальше. Все через это проходят, ничего страшного. Есть шлем, жилет, гидрокостюм, который может быть даже немного сгладит.- А как понять, что ты уже готов заехать на трамплин?- Как минимум нужно уже четко ездить под тросом. Четко менять ноги с левой на правую, потому что у всех разные ведущие ноги. // уметь разворачиваться, потому что здесь можно ездить кругами, восьмеркой.-Ярослав, а какой у тебя самый любимый трюк, а какой коронный?- Любимый трюк - это КГБ. Русское название, советское название, но это международный трюк. Называется КГБ из-за своей сложности. Это 720 градусов вращения в абсолютно разных плоскостях и еще в обратную сторону. Я не смогу сегодня здесь показать, я его еще не делаю, но я уже делаю подводящий к нему. Это мой коронный трюк, потому что подводящий к моему любимому.- В прошлом году прошли первые соревнования по вейкбордингу. Будут ли в этом году и много ли желающих принять участие?- В этом году мы тоже их сделаем. Это будет не на закрытии сезона, а даже парочка соревнований. Мы поставим еще одну лебедку, потому что желающих много мы должны всех научить.Юлия Шувалова, корреспондент:- Вот в таком положении находишься на протяжении всей тренировки. От покорения волны отделяет один лишь миг. И его нужно успеть поймать.Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир"