Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области с 21 июня по 02 июля 2021 года организована работа «горячей линии» для консультирования по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности.

Для жителей региона с 21 июня по 2 июля будет работать "горячая линия" для консультирования по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности.Телефон «Горячей линии» 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.В ходе работы «горячей линии специалисты дадут консультацию по вопросам: нормативные требования к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, рекомендации по выбору продуктов питания.