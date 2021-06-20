Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 593 человек.

Во Владимирской области на 20 июня подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом, что на 11 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 горожан. Ещё 10 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Петушинском, 6 - в Ковровском районах. По 4 пациента с ковидом выявили в Камешковском и Александровском, по 3 - в Юрьев-Польском, Суздальском, Вязниковском, Собинском, Гороховецком и Киржачском районах. По 2 инфицированных прибавилось в Меленковском, в Кольчугинском и Селивановском районах, по 1 - в Судогодском районе и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 593 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7882 случая во Владимире, 4177 - в Гусь-Хрустальном районе, 3797 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.