В 2020 году в здравоохранении Владимирской области работали 4896 врачей.

В 2020 году в здравоохранении Владимирской области работали 4896 врачей. За последние пять лет - это рекордный показатель.Как сообщил Владимирстат, в 2016 году в медицине региона трудились 4706 человек, в 2017 – 4736, в 2018 – 4769, в 2019 – 4774.В прошлом году на одного врача приходилось 274 человека. Для сравнения, в 2016 – 295, в 2017 – 291, в 2018 – 286, в 2019 – 285.В областных медучреждениях выросло число хирургов – на 29, прибавилось 12 отоларингологов, количество стоматологов увеличилось на 67На том же уровне осталась численность терапевтов, психиатров, дерматовенерологов, врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Зато стало меньше педиатров, офтальмологов, неврологов и фтизиатров.Наметилась тенденция к снижению численности медперсонала. С 13737 сотрудников в 2016, к 2020 их осталось всего 12385.Редакция «33Live.Ru» поздравляет всех медиков с профессиональным праздником. Здоровья, благополучия и спасибо за ваш труд.