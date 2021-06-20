Во Владимирской области увеличивается заболеваемость коронавирусом. Если сравнивать последние три дня: 18 июня заболевших был 61 человек, 19 июня – 74 и по данным на 20 июня – уже 85. Больше

Во Владимирской области увеличивается заболеваемость коронавирусом. Если сравнивать последние три дня: 18 июня заболевших был 61 человек, 19 июня – 74 и по данным на 20 июня – уже 85. Больше всех зараженных выявлено во Владимире – 18 случаев, за ним идет Муром – 10 зараженных, Гусь-Хрустальный – 9 случаев, Петушки – 8 больных, Ковров