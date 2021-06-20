Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Анатолия Лысенко. Генеральный директор Общественного телевидения России скончался 20 июня.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Анатолия Лысенко. Генеральный директор Общественного телевидения России скончался 20 июня.Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Лысенко. "Анатолий Григорьевич посвятил отечественному телевидению более 50 лет своей жизни", – отметил спикер.Председатель ГД напомнил, что тележурналист руководил программой "Взгляд", которая во многом изменила облик советского ТВ. В 90-е годы он возглавлял ВГТК.По словам Володина, Лысенко всегда был в гуще событий, постоянно искал новые форматы диалога с людьми. Тележурналист участвовал в создании канала "ТВ Центр", а позднее – Общественного телевидения России.