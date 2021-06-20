Великие здания, как и высокие горы - творения веков - так писал Виктор Гюго в своем
знаменитом произведении Нотр Дам де Пари. В романе он сокрушается, что собор то и дело
перестраивается, дополняется
скульптурными группами, которых там изначально не задумывалось.
Великие здания, как и высокие горы - творения веков - так писал Виктор Гюго в своем знаменитом произведении "Нотр Дам де Пари". В романе он сокрушается, что собор то и дело перестраивается, дополняется скульптурными группами, которых там изначально не задумывалось. Так, знаменитые горгульи живут на соборе со Средних веков, а вот химеры, которые украсили обложки романа, Гюго не застал. Сегодня эти фантастические персонажи популярны у скульпторов. Они рождаются и в мастерской Михаила Блинова.
Горгульи - мифические персонажи Средневековья. Химера и горгулья практически слова-синонимы. Химеры на памятниках готической архитектуры обычно использовались как декоративный элемент, а горгульи служили водоотдводом, Скульптор Михаил Блинов своих существ создаёт исключительно для декоративных целей и называет их однозначно – "горгульями". Михаил Блинов, скульптор: “Люди, которые побывали в Европе, им интересна сама архитектура готическая. К готике относятся все эти горгульи. И они частичку вот этой Европы, готики, хотят у себя где-то в доме, на фасадах зданий, на столбах заборных.”
По одной из версий, их крик напоминал звуки при глотании воды, по другой - они являлись такими же символами вечности, как и вода. У скульптур кожистые крылья, острые когти, головы животных. Иногда они имеют человеческие черты. И являются характерным элементом крупных построек Европы: собора Парижской Богоматери, римско-католического собора в Кёльне. Но Михаил делает скульптуры не из камня, как в Средневековье, а из пластика. Михаил Блинов, скульптор: “Я сначала леплю из глины, потом изготавливаю форму, а дальше литьё идёт уже из пластика, чтобы на улице всё хорошо стояло, и краска не облазила. Потому что пластик не впитывает влагу. И, естественно, разрушений практически никаких не бывает”.
Затонировать пластик можно под любой материал - будь то камень или металл. Полёт фантазии безграничный, рассказывает Михаил, - сейчас существует большое количество декорирующих составов. Михаил Блинов, скульптор: “Продаются материалы как жидкий металл, то есть наносится определённый слой этого покрытия. И если металл, например, сталь, если на улице поставить этот материал, он буде ржаветь как настоящий металл. Если это бронза, она будет со временем патинироваться”.
Эти скульптуры считались защитниками от злых сил. В Средневековье существовало поверье - если зло попытается проникнуть за стены храма, каменные изваяния оживут и испугают нечисть. Они же служили напоминанием и судьбах грешников. Михаил рассказывает, некоторые заказчики до сих пор верят, что такие чудища охраняют дом от дурных взглядов. Михаил Блинов, скульптор: “И некоторые вот хотят, чтобы те, кто проходит мимо их дома, увидели таких разных существ и как-то, может быть, сторонкой наоборот проходили. Посмотрели и "пойдём быстрее отсюда".
Правда, во Владимирской области горгульи - большая редкость. Здесь они не приживаются. Во многом, это связано с традициями древнерусского строительства. А может, люди здесь живут добрые, и пугать никого не надо.
Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".