Великие здания, как и высокие горы - творения веков - так писал Виктор Гюго в своем знаменитом произведении Нотр Дам де Пари. В романе он сокрушается, что собор то и дело перестраивается, дополняется скульптурными группами, которых там изначально не задумывалось.

Великие здания, как и высокие горы - творения веков - так писал Виктор Гюго в своем знаменитом произведении "Нотр Дам де Пари". В романе он сокрушается, что собор то и дело перестраивается, дополняется скульптурными группами, которых там изначально не задумывалось. Так, знаменитые горгульи живут на соборе со Средних веков, а вот химеры, которые украсили обложки романа, Гюго не застал. Сегодня эти фантастические персонажи популярны у скульпторов. Они рождаются и в мастерской Михаила Блинова.Горгульи - мифические персонажи Средневековья. Химера и горгулья практически слова-синонимы. Химеры на памятниках готической архитектуры обычно использовались как декоративный элемент, а горгульи служили водоотдводом, Скульптор Михаил Блинов своих существ создаёт исключительно для декоративных целей и называет их однозначно – "горгульями". Михаил Блинов, скульптор: “Люди, которые побывали в Европе, им интересна сама архитектура готическая. К готике относятся все эти горгульи. И они частичку вот этой Европы, готики, хотят у себя где-то в доме, на фасадах зданий, на столбах заборных.”По одной из версий, их крик напоминал звуки при глотании воды, по другой - они являлись такими же символами вечности, как и вода. У скульптур кожистые крылья, острые когти, головы животных. Иногда они имеют человеческие черты. И являются характерным элементом крупных построек Европы: собора Парижской Богоматери, римско-католического собора в Кёльне. Но Михаил делает скульптуры не из камня, как в Средневековье, а из пластика. Михаил Блинов, скульптор: “Я сначала леплю из глины, потом изготавливаю форму, а дальше литьё идёт уже из пластика, чтобы на улице всё хорошо стояло, и краска не облазила. Потому что пластик не впитывает влагу. И, естественно, разрушений практически никаких не бывает”.Затонировать пластик можно под любой материал - будь то камень или металл. Полёт фантазии безграничный, рассказывает Михаил, - сейчас существует большое количество декорирующих составов. Михаил Блинов, скульптор: “Продаются материалы как жидкий металл, то есть наносится определённый слой этого покрытия. И если металл, например, сталь, если на улице поставить этот материал, он буде ржаветь как настоящий металл. Если это бронза, она будет со временем патинироваться”.Эти скульптуры считались защитниками от злых сил. В Средневековье существовало поверье - если зло попытается проникнуть за стены храма, каменные изваяния оживут и испугают нечисть. Они же служили напоминанием и судьбах грешников. Михаил рассказывает, некоторые заказчики до сих пор верят, что такие чудища охраняют дом от дурных взглядов. Михаил Блинов, скульптор: “И некоторые вот хотят, чтобы те, кто проходит мимо их дома, увидели таких разных существ и как-то, может быть, сторонкой наоборот проходили. Посмотрели и "пойдём быстрее отсюда".Правда, во Владимирской области горгульи - большая редкость. Здесь они не приживаются. Во многом, это связано с традициями древнерусского строительства. А может, люди здесь живут добрые, и пугать никого не надо.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".