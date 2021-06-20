Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский разъяснил, что не делающих прививку сотрудников можно отстранять от работы.

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский разъяснил, что не делающих прививку сотрудников можно отстранять от работы.Михаил Барщевский заявил, что сотрудников сферы услуг, которые отказываются от вакцинации, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы. Если же сотрудник имеет противопоказания к прививкам от коронавируса, его должны отстранить с сохранением двух третей зарплаты.Также Барщевский отметил, что может быть возбуждено уголовное дело, если работник предоставит поддельный сертификат о вакцинации. "Хочу подчеркнуть, что в данной ситуации "левая" справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей", – пояснил юрист.Напомним, главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала провести в столице обязательную вакцинацию работающих в сфере услуг. Согласно документу, получить прививку от коронавируса должны не менее 60% сотрудников организаций.Ранее "Дни.ру" , что бизнес Москвы позитивно оценил обязательную вакцинацию 60% работников. По мнению столичных предпринимателей, это позволит заведениям "работать, а не стоять закрытым и нести убытки".