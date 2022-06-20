85% жителей Владимира готовы уйти работать в конкурирующую компанию. Такими оказались результаты опроса горожан сервисом поиска работы SuperJob. Показатель значительно вырос в сравнении с

85% жителей Владимира готовы уйти работать в конкурирующую компанию. Такими оказались результаты опроса горожан сервисом поиска работы SuperJob. Показатель значительно вырос в сравнении с опросом, проводимым SuperJob 11 лет назад. Это говорит о том, что владимирцы стали менее принципиальны в вопросе. Большинство обратили бы в первую очередь внимание на близость к дому и соцпакет, тогда