С ноября прошлого года он исполнял обязанности главы медицинского ведомства.

Артем Осипов возглавил департамент здравоохранения Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Александр Авдеев подписал распоряжение о назначении госслужащего, который работал в ранге и.о., на пост с 20 июня.Артём Алексеевич родился во Владимире в 1986 году. В 2009 году окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова по специальности «лечебное дело». Имеет степень кандидата медицинских наук.С ноября прошлого года он исполнял обязанности главы медицинского ведомства.