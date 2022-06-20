Поклонники обеспокоены состоянием российского тренера Татьяны Тарасовой, которая оказалась в больнице из-за резкого ухудшения состояния.

Поклонники обеспокоены состоянием российского тренера Татьяны Тарасовой, которая оказалась в больнице из-за резкого ухудшения состояния.В последнее время здоровье подводит заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. На одном из мероприятий она появилась в инвалидном кресле, что весьма напугало ее поклонников.Теперь Тарасовой и вовсе потребовалась экстренная помощь. Сообщение об этом появилось от ее лица. Тарасова отметила, что ее госпитализировали."Я в больнице. Это внеплановая госпитализация. Чувствую себя не очень хорошо, поэтому дата выписки пока неизвестна", — цитирует Татьяну Тарасову сайт Sport24.Позже стало известно, что тренера госпитализировали из-за проблем со спиной. Судя по всему, дела у тренера плохи, ведь это уже не первая госпитализация.Впрочем, потом сообщение о госпитализации было удалено, и Тарасова опровергла свои же слова, заявив, что находится на даче. Вполне возможно, что ей стало лучше, помощь была больше не нужна, и врачи отказались от дальнейшего лечения.Напомним, 11 января 75-летняя Татьяну Тарасову госпитализировали с резкими головными болями неясного генеза. Тренер не закончила обследование в стационаре, после чего ей стало хуже, потребовалась помощь медиков.В декабре прошлого года Татьяна Тарасова аж дважды оказывалась на больничной койке. Здоровье начало подводить ее еще в ноябре. Из-за плохого самочувствия она была вынуждена отменить поездку на "Гран-при России" в Сочи.Татьяна Тарасова известна по работе с такими фигуристами как Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Саша Коэн и другими. Недавно Тарасова резко раскритиковала Александру Трусову, заявив, что проблема в ее программе.