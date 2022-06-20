Лишился приставки и.о. Директором Департамента здравоохранения Владимирской области назначили Артема Осипова. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Александр

Лишился приставки и.о. Директором Департамента здравоохранения Владимирской области назначили Артема Осипова. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Александр Авдеев. Для Осипова должность эта, можно сказать, не новая. С ноября 2021 года он был заместителем директора департамента и исполняющим обязанности руководителя ведомства. Осипов принимал областное здравоохранение от Константина Баранова, который пошел на повышение и был назначен