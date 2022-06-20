Днём 20 июня на площадке у жилого комплекса состоялось очередное рандеву властей, владимирцев и застройщика, но стороны вновь разошлись в концепции решения проблемы ввода домов в эксплуатацию.

Во Владимире обманутые дольщики ЖК «Дуброва парк-2» попросили Александра Авдеева лично прийти к ним на встречу. Днём 20 июня на площадке у жилого комплекса состоялось очередное рандеву властей, владимирцев и застройщика, но стороны вновь разошлись в концепции решения проблемы ввода домов в эксплуатацию.Как и ранее, владелец компании, которая возводит ЖК, Игорь Другов представил график работ до 2025 года. Для достройки четвёртого корпуса «Интерстройвладимир» закупил 60% материалов кровли, плитку на один из подъездов и мешки с цементом. На объекте работали 15 человек. У 17-этажки наиболее высокий процент готовности. На очереди подведение коммуникаций и внутренняя отделка. Её должны сдать в 2024 году. Все квартиры - проданы.Присутствовавший на собрании заместитель губернатора Герман Елянюшкин попросил ускорить темпы работ. Гендиректор стройфирмы Игорь Другов настаивал на отозыве апелляционной из Арбитражного суда, которая предполагает банкротство застройщика. Однако власти намерены всё-таки дождаться решения суда, который назначен на 28 июня.В случае, если компанию признают несостоятельной, объект передадут в Фонд развития территорий. Тогда дольщиков ждут не новые квадратные метры, а выплата компенсаций, против которой они не первый месяц. Они боятся, что на выплаченные суммы не смогут ничего купить, ведь с тех пор как они вложились в ЖК «Дуброва парк-2» цены на недвижимость улетели в космос.«Хочу заверить, что Фонд развития территорий выплачивает средства по рыночной стоимости. На них можно реально купить такие же квадратные метры. Примеры есть. А дальше Фонд и область будут достраивать дома. После ввода в эксплуатацию можно будет приобрести их», - врио губернатора во время своей пресс-конференции несколько недель назад.Однако жителей предложенный вариант, видимо, всё-таки не устраивает. Они пригласили главу региона посетить стройку 24 июня в 15 часов.