Во Владимирской области за мошенничество возбудили уголовное дело на бывшего руководителя компании, проводившей рекультивацию Петушинской городской свалки в рамках нацпроекта

Во Владимирской области за мошенничество возбудили уголовное дело на бывшего руководителя компании, проводившей рекультивацию Петушинской городской свалки в рамках нацпроекта «Экология». По версии следствия, мошеннические действия 54-летнего экс-директора компании принесли ущерб более чем в 1,5 млн рублей, сообщили в УФСБ России по Владимирской области. Договор на оказание услуг администрация Петушинского района заключила с фирмой в