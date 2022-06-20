Андрей Малахов удивил публику, появившись на светском мероприятии.

Андрей Малахов удивил публику, появившись на светском мероприятии.В последнее время народ активно обсуждает состояние Андрея Малахова. Поклонники переживают за кумира и даже предполагают, что он серьезно болен. Некоторые даже заявляли, что телеведущий страдает от онкологии. Дело в том, что шоумен поправился, опух и, по слухам, начал носить парик. Однако, по всей видимости, все переживания фанатов Андрея остались в прошлом.Накануне телеведущий появился на светском мероприятии по случаю дня рождения Виктории Шеляговой. Празднование проходило на теплоходе, который курсировал по городам на Волге. Внешность Малахова повергла публику в шок.Шоумен выглядел заметно посвежевшим и исхудавшим. Присутствующие на мероприятии были приятно удивлены, увидев Андрея. Некоторые отметили, что, по всей видимости, Малахов облачился в костюм из старого гардероба, который носил в свои лучшие времена. Также многие заметили, что телеведущий начал следить за питанием. Так, он не стал накидываться на ломящийся от деликатесов стол.Кроме того, Андрей Малахов на светском мероприятии общался с Наташей Королевой, которая несколько лет назад объявила о прекращении дружбы с ведущим. Дело в том, что шоумен предал огласке подробности измены Тарзана, хотя обещал этого не делать. Видимо, звезды наконец-то смогли зарыть топор войны.Напомним, недавно Никита Джигурда заявил, что Андрея Малахова с позором уволили с телевидения. По мнению мужчины, телеведущего таким образом наказали за клевету.