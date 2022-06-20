Планируешь отпуск в России, но не знаешь, куда податься? В Сочи пугает столпотворение отдыхающих, до вулканов Камчатки сложно добираться, а Красная площадь в Москве ассоциируется со школьными каникулами? Пора открывать новые регионы. Гостеприимный Южный Урал ждет тебя.

Планируешь отпуск в России, но не знаешь, куда податься? ВСочи пугает столпотворение отдыхающих, до вулканов Камчатки сложно добираться,а Красная площадь в Москве ассоциируется со школьными каникулами? Пораоткрывать новые регионы. Гостеприимный Южный Урал ждет тебя.Первое, что поражает, когда подлетаешь к Челябинску, -многочисленные озера вокруг. В области их более трех тысяч, больших ималеньких, соленых и пресных, в окружении лесов и спрятанных в горах. Глядя натакую природную красоту, сразу забывается, что вообще-то Челябинская область –крупнейший промышленный центр, и многие известные на весь мир производстварасположены в самой столице региона. Да, заводских труб в Челябинске хватает,но, помимо этого, город может похвастаться большим количеством парков, скверов,зеленых насаждений.Через Челябинск протекает река Миасс. Это – естественнаяграница между Уралом и Сибирью, так что, просто перейдя по мосту с одногоберега на другой, можно потом рассказывать друзьям, что побывал сразу в двухгеографических регионах.Набережные в центре города очень приятные:отреставрированные, с интересными зонами отдыха и точками общепита, лежаками икачелями, скульптурами и памятниками. Прогуливаясь, можно дойти до Сада камней– вход туда свободный, каждый многотонный экспонат подписан. Рядом Историческиймузей Южного Урала. Там можно своими глазами увидеть знаменитый Челябинскийметеорит – обломок астероида, который упал на территории области в феврале 2013года.Тут же неподалеку точка притяжения жителей и гостей города –пешеходное продолжение улицы Кирова: Кировка, как любовно называют ее местныемежду собой, или "Арбат" – так они обозначают ее для туристов. Сходство смосковским Старым Арбатом, действительно, очевидное: здесь также многоинтересных баров и ресторанчиков, скульптур, фотозон. Можно купить сувениры изуральских самоцветов, дерева, разные варенья-соленья из даров леса.Кстати, прогуливаясь по Кировке и любуясь стариннымикупеческими особнячками, не забывайте смотреть под ноги: крышки колодезных люковздесь уникальны, буквально произведения искусства, да еще и расположены сюмором. К примеру, рядом со зданием Законодательного собрания Челябинскойобласти – "место исполнения желаний" в виде подковы. Тут же установлен памятниккопейке. А у военной комендатуры "сидит" бронзовый Александр Розенбаум со своим "Черным тюльпаном".Любителям вкусно поесть Челябинская область предлагает блюдаиз местной рыбы и всевозможные пельмени. В городе Миасс есть даже Музейпельменя, расположенный в особняке купца Смирнова. Там можно узнать историюэтого блюда, за историческое авторство которого бьются не только разные народыРоссии, но даже разные страны. Там же можно отведать пельмени с различныминачинками, а на десерт заказать крохотные пельмешки с брусникой в розовомшампанском. А вот за традиционной кухней уральских казаков лучше отправиться на "Таежный хутор" в поселке Прудный: там предложат и сбитень с хреновухой, и мясоиз русской печи, и пироги с пылу с жару.Мечтающие о единении с природой могут отправиться в лес загрибами и ягодами, на рыбалку, махнуть в поход с палатками по озерам илизабронировать путевку на базу отдыха, к примеру, на берегу озера Тургояк. Егоназывают "младшим братом Байкала", настолько оно глубокое и чистое. Там жерасположена "Школа путешественников Федора Конюхова", где ребята под парусамиучатся покорять волну.Еще одно направление туризма, которое может предложитьстолица Южного Урала, – промышленный туризм. Так, предоставляет уникальнуювозможность увидеть современное металлургическое производство. С экскурсиейможно попасть в цех "Высота 239", выпускающий трубы большого диаметра для газо-и нефтепроводов и других объектов. Спойлер: там все роботизировано и так чисто,что сотрудники ходят в белых спецовках.В общем, в Челябинске и окрестностях найдут себе занятие повкусу и любители истории, и гастротуристы, и натуралисты всех возрастов.Челябинцы всех ждут и встретят душевно: не зря Челябинск вошел в ТОП-10 самыхгостеприимных городов России по версии SuperJob. Кстати, в июне здесьпрошел полуфинал , на которыйсобрались лидеры туристического рынка. Принимать опытных отельеров,рестораторов, туроператоров местным предпринимателям, наверняка, быловолнительно, но они достойно встретили гостей и подтвердили мнение бывалыхпутешественников, что Южный Урал – это место, куда хочется возвращаться вновь ивновь.