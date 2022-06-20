Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов России по индексу социального благополучия. Эксперты учитывали отношение средней заработной платы к стоимости потребительской корзины за первый квартал 2022 года.

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов России по индексу социального благополучия. Эксперты учитывали отношение средней заработной платы к стоимости потребительской корзины за первый квартал 2022 года.В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва. Средняя зарплата в Москве превысила 114 тысяч рублей, а стоимость потребительской корзины составила 27 744 рубля.Индекс социального благополучия в России снизился по сравнению с первым кварталом 2021 года с 2,57 до 2,47 (минус 4%). Однако это существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, отметили в Фонде развития гражданского общества.Москва регулярно оказывается в лидерах рейтингов по качеству жизни и уровню экономического развития. Столица занимает первое место в России по состоянию инвестиционного климата.В 2022 году Организация Объединенных Наций (ООН) Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни (здравоохранение, образование, культура, досуг, безопасность, технологии) и развитию социальной, жилищной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры.В общем рейтинге российская столица вошла в тройку лучших процветающих мегаполисов мира вместе с Сингапуром и Торонто. Москва опередила Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.