Трагедией обернулся пожар в СНТ «Красный угол» Киржачского района. Во время происшествия погиб мужчина 1966 года рождения, сообщили в региональном МЧС. Пламя вспыхнуло в районе 12:00 19 июня. На

Трагедией обернулся пожар в СНТ «Красный угол» Киржачского района. Во время происшествия погиб мужчина 1966 года рождения, сообщили в региональном МЧС. Пламя вспыхнуло в районе 12:00 19 июня. На место незамедлительно выехали спасатели и добровольная команда «Аленино». Они оперативно ликвидировали огонь на площади 8 кв.м. В квартире сгорело имущество и внутренняя отделка. На пожаре обнаружили