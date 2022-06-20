Накануне в Ленинском округе Подмосковья водитель, управлявший автобусом Волга-ПАЗ, сбил ребенка. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ..

Накануне в Ленинском округе Подмосковья водитель, управлявший автобусом "Волга-ПАЗ", сбил ребенка. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает .К сожалению, от полученных травм девочка скончалась. По данным , водитель скрылся с места происшествия.Правоохранительным органам удалось установить личность водителя, им оказался местный житель 1981 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело, пишет .