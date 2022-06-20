Нагая дама устроила переполох в Подмосковье.

Нагая дама устроила переполох в Подмосковье.В Подмосковных Люберцах накануне произошел переполох. Народу пришлось лицезреть голую женщину, которая сверкнула телесами, прикрывшись иконой. Об этом сообщает интернет-издание .По словам местных жителей, эта же дама накануне отличилась, устроив скандал в магазине. По всей видимости, в социальных сетях она уже приобрела популярность, так как интернет-пользователи уже начали вести дневник ее приключений.На слитом в Сеть видео нагая женщина вальяжно прохаживается по двору жилого дома. К счастью, она все-таки решила прикрыть низ своего тела. Однако для этого она выбрала не самый удачный предмет. Так, ее интимное место заслонила икона.Судя по комментариям, местные жители были несильно удивлены данным перфомансом. Несмотря на это, они все же надеются, что социальные службы обратят внимание на необычную даму.