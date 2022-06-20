Звезда Склифосовского Марина Могилевская стала мамой почти 11 лет назад. Свою долгожданную дочь актриса буквально вымолила, а имя ее отца предпочла оставить в секрете.

Звезда "Склифосовского" Марина Могилевская стала мамой почти 11 лет назад. Свою долгожданную дочь актриса буквально вымолила, а имя ее отца предпочла оставить в секрете.Многие телезрители знают и любят Марину Могилевскую благодаря сериалам "Склифосовский", "Кухня", "Каменская" и другим популярным проектам. Творческая карьера звезды складывалась блестяще, чего не скажешь о ее личной жизни. Марина дважды пыталась построить семью, однако оба ее брака оказались неудачными и бездетными. После второго развода актриса так и не вышла замуж, а мамой ей посчастливилось стать только в 41 год.Свою первую любовь, кинооператора Виталия Запорожченко, артистка встретила еще в молодости. Они связали себя узами брака, прожили вместе около 8 лет, но так и не смогли создать крепкий союз. Виталий мечтал о жене, которая посвятит себя дому, а Марина активно занималась карьерой. В какой-то момент супруги поняли, что им не суждено быть вместе.Расставшись с первым мужем, Могилевская решила круто изменить свою жизнь. Звезда перебралась в Москву из Киева, где жила и работала последние 10 лет, влилась в киношную тусовку и снова вышла замуж. Второго супруга, кинопродюсера Александра Акопова, актриса по-настоящему любила, однако этот союз тоже продлился недолго и потерпел крах.Пережив две неудачные попытки создать семью, Могилевская мечтала только об одном – родить долгожданную дочку. К счастью, после 40 ей все-таки удалось стать мамой. Долгожданная наследница Маша, которую знаменитость буквально вымолила, появилась на свет 19 августа 2011 года. Беременность Марина тщательно скрывала, а имя отца девочки предпочла оставить в секрете. До сих пор неизвестно, от кого она родила малышку.Об отце Маши незамужняя актриса упоминала лишь мельком. Известно, что они с мужчиной познакомились в пробке на дороге, а с шоу-бизнесом он никак не связан. Пока поклонники гадают, участвует ли отец в воспитании девочки, та растет абсолютной копией мамы – брюнеткой с голубыми глазами.Совсем скоро единственной наследнице Могилевской исполнится 11 лет. По словам звездной мамы, Маша – талантливый и серьезный не по годам ребенок. Марина хвастается, что у них в семье царит полное взаимопонимание, и говорит, что до появления дочери на свет она "не жила, а просто существовала". Помимо настоящего счастья, материнство подарило актрисе новое хобби. Иногда она шьет для дочки наряды в свое удовольствие.