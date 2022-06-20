Экспорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55%.

Китай нарастил импорт российской нефти в мае до рекордных 55% год к году. Об этом сообщает Reuters.Отмечается, что с такими цифрами Россия обогнала Саудовской Аравии по количеству поставленной нефти в КНР.Так, в мае этого года российской нефти в китайские хранилища было направленно 8,42 миллиона тонн.При этом, Россия поставляла около 1,98 млн баррелей нефти в день, в то время, как Саудовская Аравия поставляла в Китай 1,84 млн баррелей.Эксперты отмечают такой рекордный закуп тем, что китайским партнерам предоставляются большие скидки на сырье.