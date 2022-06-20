Чем переманивают сотрудников? Устраивают ли жителей Владимирской области их зарплаты?

Устраивают ли жителей Владимирской области их зарплаты? Сколько владимирцев готово уйти работать к конкурентам? Чем переманивают сотрудников?Менеджер пресс-службы SuperJob Юлия Моторыкина:- Раньше люди держались за свои рабочие места, вполне заслуженно гордились, что в трудовой книжке всего несколько записей, а то и вовсе одна за всю жизнь. О том, чтобы перейти на работу к конкурентам даже не помышляли, считали это для себя неприемлемым. Изменилась ли ситуация сейчас? Многие ли готовы уйти работать к конкурентам? Чем их переманивают?Чтобы ответить на эти вопросы, онлайн-сервис компании провёл опрос, в результате которого выяснилось, что за 11 лет (сравнивали с 2011 годом) владимирцы стали менее принципиальными в вопросе перехода на работу в конкурирующие компании: сейчас на такой шаг согласились бы 85% опрошенных. При этом в предложениях конкурентов стали намного больше ценить близость офиса к дому и предоставление компенсационного пакета, а повышение в должности, напротив, стало не так уж важным.80%, то есть 3 из 4-х владимирцев согласятся сменить место работы, получив приглашение от фирмы-конкурента, но только на хороших условиях, а еще 5% готовы принять такое предложение в любом случае. Они объясняют свою позицию желанием увеличить свой заработок и условия труда, хотят развиваться профессионально. Только 6% опрошенных ни под каким предлогом не «переметнулись» бы к конкурентам, потому что считают подобный поступок непорядочным.Перейти в конкурирующую фирму чаще готовы мужчины (в общей сложности 85% против 82% среди женщин). Тех, кто независимо от условий готов на такой шаг, почти втрое больше среди сотрудников с доходом менее 50 тыс. руб., чем среди опрошенных, зарабатывающих больше 80 тыс. руб. в месяц. Примут предложение о работе от конкурентов, но только на хороших условиях, чаще те работники, кто зарабатывает от 50 до 80 тыс. руб. (81%).