Ответственное должностное лицо оштрафовали. Руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений. В результате люди получили причитающееся жалованье.

В Александрове прокуратура заставила компанию погасить долги перед сотрудниками. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.После проверки предприятия по металлообработке выяснилось, что 67 работников не получают зарплату. Задолженность превысила 5 млн рублей.Ответственное должностное лицо оштрафовали. Руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений.В результате люди получили причитающееся жалованье.