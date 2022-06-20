Ответственное должностное лицо оштрафовали. Руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений. В результате люди получили причитающееся жалованье.
В Александрове прокуратура заставила компанию погасить долги перед сотрудниками. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
После проверки предприятия по металлообработке выяснилось, что 67 работников не получают зарплату. Задолженность превысила 5 млн рублей.
Ответственное должностное лицо оштрафовали. Руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений.
В результате люди получили причитающееся жалованье.