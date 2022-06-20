Скандал дольщиков ЖК «Дуброва Парк-2» и властей набирает обороты. Люди ждут квартиры, а областные власти не уверены, что застройщик сможет возвести дома. В начале этого месяца застройщик

Скандал дольщиков ЖК «Дуброва Парк-2» и властей набирает обороты. Люди ждут квартиры, а областные власти не уверены, что застройщик сможет возвести дома. В начале этого месяца застройщик Игорь Другов обещал к 20 июня возобновить строительство. И вот власть имущие решили проверить, как идут работы, и отправились на объект вместе с дольщиками. Требуем отозвать апелляционную жалобу