Как рассказали в отделении Банка России, показатель снизился. Это произошло благодаря увеличению ассортимента товаров, укреплению рубля и падению ажиотажного спроса.

В мае во Владимирской области инфляция составила 19,4%. Как рассказали в отделении Банка России, показатель снизился. Это произошло благодаря увеличению ассортимента товаров, укреплению рубля и падению ажиотажного спроса.Замедлился рост цен на овощи. Снизилась стоимость яиц. Стабилизировалась ситуация со стройматериалами и автомобильными шинами. Из-за уменьшения спроса снизились цены на туристические путевки за рубеж.Добавим, что цифры ниже, чем в апреле, но выше, чем в среднем по стране.