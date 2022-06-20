На Кожевнической улице в центре Москвы накануне случилась массовая драка с поножовщиной. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили тело мужчины. Как сообщают , на вид ..

На Кожевнической улице в центре Москвы накануне случилась массовая драка с поножовщиной. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили тело мужчины. Как сообщают , на вид погибшему около 40-45 лет.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают правоохранители, предположительно, их четверо.