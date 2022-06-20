Прощание состоялось в субботу, 18 июня, в храме Успения Богородицы.

В Муроме похоронили погибшего в СВО на Украине майора Андрея Спирина. Об этом сообщили в Муромской епархии.Прощание состоялось в субботу, 18 июня, в храме Успения Богородицы. Андрею Александровичу было 39 лет. Он окончил одну из муромских школ. Офицер был выпускником Тульского артиллерийского инженерного института. У него остались мать и супруга.Ранее сообщалось известно ещё двух погибших на Донбассе муромлянах: сержанте Александре Дементьеве и гвардии полковнике Денисе Козлове. Посмертно они награждены орденами Мужества.