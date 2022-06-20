Подрядчика обвиняют в мошенничестве.

При рекультивации городской свалки в Петушках украдено 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.При взаимодействии с региональным Росприроднадзором выяснилось, что 55-летний руководитель компании-подрядчика подозревается в мошенничестве.По версии следствия, в апреле 2020 года между администрацией района и компанией, которой руководит фигурант, заключён контракт на рекультивацию полигона ТКО. За работу организации власти должны были заплатить более 28 млн рублей. Срок сдачи объекта - декабрь 2021 года.С апреля по декабрь 2020 года работы выполнялись либо с низким качеством, либо с заменой материалов на более дешевые. Однако чиновники подписали акты приёмки и оплатили работу. По оценкам силовиков, ущерб составил 1,5 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.