Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России вполне могут возродить производство машин под маркой Москвич и Жигули, Советские названия могут сыграть на руку, так как известны среди ..

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России вполне могут возродить производство машин под маркой "Москвич" и "Жигули", Советские названия могут сыграть на руку, так как известны среди соотечественников, сообщает .При этом, по словам эксперта, под старыми названиями россиянам будут предлагать совершенно новый продукт – современный и технологичный. Субботин уверен, что нишу отечественного автопрома могут занять китайские компании. "Сначала выйдет "Москвич", а потом — посмотрим", – цитирует специалиста .