На Петербургском международном экономическом форуме впервые в России состоялись международные киберучения по предупреждению чрезвычайной ситуации в результате хакерских атак. В

На Петербургском международном экономическом форуме впервые в России состоялись международные киберучения по предупреждению чрезвычайной ситуации в результате хакерских атак. В масштабных учениях приняли участие представители шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Пакистана и Вьетнама. Мероприятие проходило на платформе Национального киберполигона, которую для проведения киберучений предоставила компания «РТК-Солар». Учения проводились совместно с Министерством цифрового развития, связи