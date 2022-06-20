500 га земель Вязниковского района засеяли технической коноплей, которую хотят использовать в качестве сырья в рамках импортозамещения. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства 20

500 га земель Вязниковского района засеяли технической коноплей, которую хотят использовать в качестве сырья в рамках импортозамещения. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства 20 июня. Кластер по выращиванию и переработке растения изначально планировали создать в Вязниковском районе. Первопроходцами решила стать компания «ВладТехАгро», заявившая о готовности приступить к эксперименту по выращиванию этой наиполезнейшей культуры. Фермеры