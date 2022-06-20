Очевидно, что официальные запреты вряд ли остановят любителей поплавать. По всей видимости, местных спасателей ждёт «горячее» лето с регулярным патрулированием диких пляжей района.

В Селивановском районе в 2022 году запретили открывать купальный сезон. Об этом рассказали в администрации Красной Горбатки.Причина - реконструкция гидротехнического сооружения на реке Колпь, а также отсутствие пляжей, позволяющих обеспечить безопасность отдыхающих на водоёмах. Аналогичные решения планируется принять и в остальных поселениях района. При этом в прошлом году в муниципалитете официально открыли два места для купания.Очевидно, что официальные запреты вряд ли остановят любителей поплавать. По всей видимости, местных спасателей ждёт «горячее» лето с регулярным патрулированием диких пляжей района.Напомним, что по сравнению с 2021 годом количество мест для летнего отдыха владимирцев сократилось с 47 до 33.