При экономии средств в список на асфальтирование попадут новые объекты.

Во Владимире отремонтировали 9 дворов. Деньги выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».Как сообщил в своём телеграм-канале мэр города Андрей Шохин, благоустройство выполнено на следующих придомовых территориях:«Приёмка проходит с участием жителей, депутатов и общественников», - заверил он.Работы ведутся или запланированы на Гастелло - 17; Северной - 25; проспекте Строителей - 4 «А». При экономии средств в список на асфальтирование попадут новые объекты.Информация по оформлению заявки доступна по . Телефон для справок: 33-27-77.