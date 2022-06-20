18 июня на Соборной площади Владимира состоялся шестой фестиваль народных традиций отечественных видов спорта и боевых искусств – «Богатырские игры». В них приняли участие команды из

18 июня на Соборной площади Владимира состоялся шестой фестиваль народных традиций отечественных видов спорта и боевых искусств – «Богатырские игры». В них приняли участие команды из Владимирской, Московской, Курской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областей. На фестивале были представлены различные дисциплины: самбо, армрестлинг, современный мечевой бой, силовой экстрим… Померились силами и гиревики. Алексей Калин, участник фестиваля