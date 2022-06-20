В 2022 году во Владимире отремонтируют 12 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава города Андрей Шохин в своем telegram-канале 20 июня. К июню

В 2022 году во Владимире отремонтируют 12 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава города Андрей Шохин в своем telegram-канале 20 июня. К июню работы уже завершили во дворах по следующим адресам: Перекопский военный городок, 2; мкр. Оргтруд, ул. Строителей, 2; пр-т Ленина, 45; ул. Соколова-Соколенка, 6; ул. Растопчина, 45;