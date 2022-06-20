Желающим трудоустроиться предлагают три места работы: на Гагарина, проспекте Ленина и Растопчина.

Во Владимире ориентировочно к 4 июля вместо «Макдоналдса» откроются рестораны «Вкусно и точка». Об этом рассказали наши коллеги из .Ранее редакция vlad.aif.ru сообщала, что на дверях кафе, закрывшихся после начала СВО, . Новые владельцы приступили к ребрендингу заведений.Желающим трудоустроиться предлагают три места работы: на Гагарина, проспекте Ленина и Растопчина. Далее соискателям необходимо заполнить анкету, пройти собеседование и медкомиссию. Если все пройдёт успешно, то вас возьмут на вакансию «работник предприятия». Далее возможно повышение до инструктора, менеджера и т.д. Новые сотрудники будут заняты либо на производстве, либо на выдаче заказов. График - плавающий.